ハンドボール日本選手権で優勝したブルーサクヤ鹿児島の選手らが鹿児島県霧島市の中重市長に優勝を報告しました。 霧島市が拠点のブルーサクヤ鹿児島は、先月行われた日本選手権の決勝でハニービー石川に勝利し7年ぶりの優勝を果たしました。また、最優秀選手に、決勝で好セーブを見せたGKの宝田希緒選手が選ばれました。 選手たちは記念撮影で優勝の喜びを分かち合いました。 （ブル}