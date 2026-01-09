北海道付近は、発達する低気圧の通過やその後の強い冬型の気圧配置により、11日(日)〜12日(月)にかけて大荒れの天気となる見込みです。今後の気象情報等に十分留意して下さい。明日10日(土)は低気圧が通過11日(日)〜12日(月)は冬型の気圧配置が強まり、強い寒気が流入明日10日(土)は、日本海の低気圧が発達しながら北上し、夜には北海道の西海上に達する見込みです。この影響で明日の道内は道東方面で午前に晴れ間が出る程度で雲