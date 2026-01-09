メインシナリオ・・・上昇トレンドは継続、21日線割れに注意。1月7日に0.6767まで上昇後、調整安場面となっている。ただ、上昇トレンドは継続しており、21日線付近が支持となり、再び地合いを引き締めるとみる。7日の高値0.6767が最初の関門になる。高値更新となれば、節目の0.6800を試そう。0.68台に乗せるようなら、節目の0.6900や2024年9月30日の高値0.6942、さらには0.7000が視野に入る。 サブシナリオ・・・下落となれば