スタートの練習に取り組むスピードスケート女子の吉田雪乃。右は及川佑コーチ＝9日、青森県八戸市内スピードスケート女子でミラノ・コルティナ冬季五輪代表の吉田雪乃（寿広）が9日、青森県八戸市内で練習を公開し、開幕まで1カ月を切った本番に向けて「五輪だから何かを変えるということはしない。自分のペースを乱さずやっていきたい」と語った。和やかな雰囲気で約2時間滑り、及川佑コーチとスタートの姿勢も細かく確認した