元宝塚歌劇団星組トップスターで女優の紅ゆずるが9日、主演舞台「姫が愛したダニ小僧」（9〜18日、大阪市・梅田芸術劇場シアター・ドラマシティ、12公演）でゲネプロに出演。「客席の笑いが組み込まれる作品。毎回毎回挑んでいきたい」と意欲を語った。大阪国際文化芸術プロジェクトの一環。劇作家・後藤ひろひと氏が98年に書き下ろした名作で、当時、大阪・難波にあった大阪球場のさよならイベントで、野外演劇として公演。高