水戸地裁下妻支部茨城県境町の国道で2025年6月、飲酒運転で車を逆走させ、対向車と衝突して男性＝当時（27）＝を死亡させたとして、自動車運転処罰法違反（危険運転致死）の罪に問われた栃木県野木町、無職松田駿介被告（37）に、水戸地裁下妻支部は9日、拘禁刑4年6月（求刑拘禁刑5年）の判決を言い渡した。判決は25年11月26日に予定されていたが、被告が出廷せず、期日が3度延期されていた。弁護側によると、控訴しない方針。