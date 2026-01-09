京都府の西脇隆俊知事＝昨年8月任期満了に伴う3月19日告示、4月5日投開票の京都府知事選に、現職の西脇隆俊知事（70）が3選を目指して無所属で立候補する意向を固めたことが9日、関係者への取材で分かった。10日にも記者会見を開き表明する見通し。自民党府連や京都府市長会、連合京都などがこれまでの府政運営を評価し、相次いで出馬要請していた。西脇氏は京都市出身。1979年に旧建設省（現国土交通省）に入省し、復興庁事