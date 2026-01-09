IS:SUEが、ライブツアーの追加公演『2026 IS:SUE 1ST TOUR FINAL - IS:SUE IS COMING』を5月24日に東京ガーデンシアターにて開催する。 （関連：HANA、IS:SUE、MYERA、ME:I……群雄割拠のガールズグループシーン、独自のコンセプトを確立できるのは？） 本情報は、初の全国ツアーとなる『2025 IS:SUE 1ST TOUR - IS:SUE IS COMING』の1月8日の最終公演にて発表されたもの。本ツア