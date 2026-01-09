ABEMAは、2026年1月12日夜9時より、オリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』の最新シリーズ『今日、好きになりました。テグ編』を放送。幾田りらの書き下ろし楽曲「パズル」が主題歌に決定した。 参考：【写真】主題歌「パズル」を書き下ろした幾田りら 『今日、好きになりました。』シリーズ（以下、『今日好き』）は、“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追