ＴＯブックスが２月１３日に東証スタンダード市場に新規上場する。上場に際して４８万６７００株の公募と４２万１８００株の売り出し、上限１３万６２００株のオーバーアロットメントによる売り出しを実施する。主幹事はＳＭＢＣ日興証券。公開価格決定日は２月４日。 同社はライトノベルとコミックを中心とした企画・編集やアニメ、舞台、グッズ展開を担うコンテンツプロデュース事業を手掛ける。