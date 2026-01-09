韓国政府のウィ・ソンラク国家安保室長が、日本で今年9月に開催される愛知・名古屋アジア競技大会に北朝鮮が選手団を派遣する可能性について「留意している」と明らかにした。【写真】金正恩の妹「（韓国に）興味がない」ウィ室長は1月9日のブリーフィングで、北朝鮮が今年のアジア競技大会に大規模な選手団を派遣した場合、南北または南北・日間で協力する事案があるかとの質問を受け、「9月にそうした契機があることは承知してい