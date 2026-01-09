髙橋真梨子が自身のInstagramを更新し、福山雅治、布施明、石川さゆりとの集合ショットを披露した。 【写真】福山雅治、高橋真梨子、石川さゆり、布施明の豪華レジェンドが集合 ■『NHK紅白歌合戦』の舞台裏で実現した豪華集合ショット 高橋は「NHK紅白終了後に（カメラの絵文字）布施明さん 石川さゆりさん 福山雅治さんと。楽しいひと時でした」というコメント。同時にバックステージで撮影された4ショットを公開