１月８日、記録的な大雪に見舞われた札幌では、路線バスに運休や遅れが生じるなど市民生活に影響が出ています。札幌市西区の市道です。道路脇には大量の雪が残されていました。（青柳記者）「歩道の脇には人の背丈ほどの雪が積まれていますが、近くのバス停を見てみると、雪害のため一部運休と書かれています」こちらはジェイ・アール・北海道バスのバス停です。雪で道幅が狭くなった影響で、一部のバス停にバスを停車させず