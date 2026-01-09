北海道江別市の商店街で店舗などあわせて９戸が燃えた火事で、警察はバイク販売店の１階の燃え方が激しかったことから１階が火元とみて調べを進めています。火事があった江別市大麻東町の大麻銀座商店街では、１月９日午前９時ごろから警察と消防による実況見分が行われています。 この火事は７日深夜、バイク販売店から出火し、１８時間以上が経った８日午後６時前にようやく鎮火しました。警察と消防によりますと、燃えたのは