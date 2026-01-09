時価およそ500万円相当の乗用車を盗難車と知りながら保管したとして、アフガニスタン国籍の男が逮捕されました。警察によりますと、逮捕されたアフガニスタン国籍のセカンダリィ・ザケル・ホセイン容疑者は7日、千葉県匝瑳市のヤードで時価およそ500万円相当の乗用車を盗難車と知りながら保管した疑いがもたれています。車は岐阜県の男性の自宅から4日ほど前に盗まれたもので、被害届が出されていました。ヤードとしての届け出がさ