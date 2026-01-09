お笑い芸人の山田花子が7日に自身のアメブロを更新し、夫が作った夕食を家族が絶賛したことを報告した。【映像】山田花子「ヘルシーでお安い」手作り弁当に反響この日、山田は「今日の晩ごはんはパパが作ってくれた『ハッシュドビーフ』」と切り出し、夫が作ったという夕食の写真を公開した。続けて、息子たちの食欲旺盛な様子について「ご飯もお味噌汁もハッシュドビーフもおかわりしてくれたよ！」と報告。「ロナウドちゃ