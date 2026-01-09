韓国の男性アイドルグループ「SHINee（シャイニー）」のミンホ（34）が9日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。扇子を投げる伝統的な遊び「投扇興」に挑戦する姿が反響を呼んだ。番組終盤でホラ貝の音とともに登場したミンホは、自身の告知を掛けて「投扇興」に挑戦。1点につき1秒PRタイムが追加されるというルールだったが、2回の失投にレギュラー陣は「練習練習」と大サービス。ミンホは「ご