警視庁匿名・流動型犯罪グループ（匿流）対策本部は9日、実在する社長名をかたって本人のものではないメールアドレスから社員にメールを送り、LINEグループを作成させて現金を振り込ませる詐欺が急増していると発表した。昨年12月以降、東京都内で18件確認され、うち4件で計1億4千万円がだまし取られた。全国各地で被害が起きている。