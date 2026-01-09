８日に放送されたテレビ朝日系「見取り図じゃん」では、新幹線のリクライニングシートを倒す時の声かけについて、意見が真っ二つに割れた。新幹線のリクライニングシートについて、見取り図・盛山晋太郎は「倒していいですか？って声かけ…」というと、ダイアン・津田篤宏が間髪いれず「あれいらん」といい、令和ロマン・松井ケムリも「ぼくもいらないな」とコメントだ。だが盛山は「大きな声で言えないですが…言った方がよ