俳優高橋英樹（81）が9日、自身のブログを更新。手術を受けたことを報告した。「私は左手バネ指と手首の手術です奥さんや女子マネ佐藤くんも来ています」と手術を受けることを明かした。「一応全身麻酔の予定ですその為私自身も準備が大変でした更なる健康を目指して頑張ります」と心境をつづった。続けての投稿で「お陰様で手術は、無事に終わりまして麻酔も覚めまして午後2時半以降は、いつも通りの水分摂取」と手術が