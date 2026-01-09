正月を彩る恒例のイベント「第102回箱根駅伝」。青山学院大学が往路・復路・総合のすべてで大会新記録を更新し、2度めの3連覇を果たした。とくに、5区を走った4年生・黒田朝日は、従来の区間記録を1分55秒も上回る圧巻の走りを披露。“シン・山の神”の誕生に、沿道も中継席も沸いた。「1区で17位と出遅れた青学は5区で逆転し、そのまま優勝。今年もレースは大いに盛り上がりました。熱戦の中継は長年、日本テレビ系が担ってい