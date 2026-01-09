名古屋市中区の駐車場で自転車に乗った警察官を車ではねて逃走したとして男性2人が逮捕された事件について、1人に対し罰金10万円の略式命令です。 警察によりますと、名古屋市中川区の男性(22)は2024年11月、40代の男性警察官が乗っていた自転車に車を故意にぶつけて逃走したとして、殺人未遂などの疑いで逮捕・送検されました。 はねられた警察官は軽傷でした。 名古屋区検はこの男性について、過失運転致傷罪で1月9