Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰの伊野尾慧が９日、東京・寺田倉庫Ｇ１ビルで「ガウディ没後１００年公式事業ＮＡＫＥＤｍｅｅｔｓガウディ展」（１０日〜３月１５日、同所）取材会に出席した。本展で公式アンバサダー・展示ナビゲーターを務める伊野尾は、青色の髪にイメチェンして登壇。明大理工学部建築学科卒という経歴もあり「印象に残った展示物は断面図のレプリカです。僕が学生時代にかいたものとは、格が違いすぎて、