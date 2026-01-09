ドラマ『THE WIRE／ザ・ワイヤー』などで知られた俳優ジェームズ・ランソンの死因が、自殺であったことが正式に発表された。昨年12月19日に46歳で他界したジェームズの死亡証明書が同29日に発行され、自ら命を絶ったと記載されていることをピープル誌が報じた。 【写真】急逝した俳優隣人女性の命の恩人だった ジェームズの他界後、妻ジェイミー・マクフィーは「最高の贈り物」