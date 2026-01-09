三連休中日の11日は強い冬型の気圧配置になり、四国地方でも山沿いを中心に大雪となる所があるでしょう。11日から12日にかけては、高速道路の通行止めや鉄道の運休など、交通機関に大きな影響が出るおそれがあります。愛媛県の四国山地沿いと徳島県三好の山地では特に大雪に注意四国地方では、11日に日付が変わる頃から強い寒気の流れ込みに合わせて、山間部で雪が降りだす見込みです。11日の午後は、平野部を含めて広い範囲で雪が