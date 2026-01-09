◇健康情報を民間企業に渡してよいのかホームページで言語を変更しても、NAVERの利用を促す画面はそのまま表示される。次のページに進むと、「NAVER認証書を取得する（Get NAVER Certificate）」との案内が出る。外国人もNAVERのアカウントを作り、認証書まで取得しなければ韓国に入国できないかのような誤解を招きかねない。これについて、訪韓観光を専門とする旅行会社のA代表は「NAVERは事実上、韓国人だけが使うプラットフォー