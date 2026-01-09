プロ野球・巨人の山粼伊織投手が自身のInstagramを投稿しました。8日は練習が休みだったようで、ペットの犬とお散歩している様子を撮影。「今日休みでまた明日から練習」と報告すると、例年自主トレを共にする赤星優志投手を名指しし「寝坊しないようにね」と釘を刺しました。翌9日には自主トレの動画を披露。赤星投手との様子かと思われましたが、そこに映っているのは3年目となる西舘勇陽投手。若手投手同士シーズンに向け