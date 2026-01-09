山梨県で起きた山火事は、発生から丸一日以上たった9日午後も燃え続けています。火の手は住宅のすぐ近くまで迫っていて、自衛隊のヘリによる消火活動が続けられています。山梨・上野原市の現場近くの集落からフジテレビ社会部・佐竹潤記者が中継でお伝えします。民家の裏手、かなり近いところから白い煙が今も立ち上っています。8日午前10時45分ごろ、山梨・上野原市と大月市にまたがる扇山で発生した火事は、約29時間が経過した9