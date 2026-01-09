JR東日本は、大雪の予報に伴い、あさって1月11日（日）の列車の運転見通しを発表しました。 それによりますと、11日は強い降雪が予想されることから、次の路線・区間でお昼の12時ごろから最終列車にかけて、遅れや運休が発生する可能性があるということです。 影響が予想される主な路線と区間です。 ○奥羽本線： 福島 から 院内の間 ○磐越西線： 郡山 から 喜多方の間 ○只見線： 会津若松 から 大白川の間 ○仙山線： 仙