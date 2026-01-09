Google（グーグル）は、オンライン会議ツール「Google Meet」において、自分が主催者となる会議のメモを自動で取得するかどうかを設定できるようにする。 従来は、主催者または参加者が「Take notes for me」を手動で有効化する必要があったが、アップデートにより、自分が主催する会議で常に同機能を有効にするよう、トグルで設定できるようになった。 同機能は標準でオフ（無効）に設定されて