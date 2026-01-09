スクバルがタイガースと合意に至らなかった(C)Getty Images2年連続でサイ・ヤング賞に輝いたタリク・スクバルはタイガースと契約合意に至らず、年俸調停を行うことになる。『MLB公式サイト』のマーク・フェインサンド記者によれば、スクバルが要求した金額は3200万ドル（約50億円）だったという。【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショット”を見る米移籍情報専門サイト『MLB Trade Rumors』は「スクバルは