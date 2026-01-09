トランプ大統領はアメリカによるベネズエラへの関与は「数年単位で続く」との見通しを示しました。そのベネズエラでは政治犯を釈放する動きが出ています。「ニューヨーク・タイムズ」のインタビューにて、ベネズエラの監視を続ける期間について、「数年単位で関与を続ける」という見通しを示したトランプ大統領。現地では複雑な思いで受け止める人も。ベネズエラ人「私たちの国です。アメリカのものではないですから」「アメリカの