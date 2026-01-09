「いちごと抹茶のアフタヌーンティー」（2名分）ロイヤルパークホテルは、2月15日〜3月31日の期間限定で、1F ロビーラウンジ「フォンテーヌ」において「いちごと抹茶のアフタヌーンティー」を発売する。いちごの可憐さと抹茶の深みが織りなすスイーツとセイボリーで、洋と和が調和する味わいを堪能できる「いちごと抹茶のアフタヌーンティー」が登場する。いちご畑に佇む“くま”を表現したチョコレート細工は、“いちごミルク色”