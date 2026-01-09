味の素AGFは、4月1日納品分から、スティック（日本茶スティック）商品計4品種を値上げする。今回価格改定対象製品の主な原材料である茶葉の調達価格が高騰していることに加え、各種製造コストの上昇も重なり、企業努力でコスト増を吸収すべく取り組んできたが、すべてを吸収することが困難であるため、価格改定を実施する。今回の価格改定による対象商品の店頭価格の上昇幅は商品によって異なるが、25％〜70％と推測している。味の