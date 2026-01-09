日本学生野球協会は9日、2025年度の表彰選手および部員を発表し、大学の部はともにドラフト1位で、プロ野球ヤクルトに入団した松下歩叶内野手（法大）や楽天に入った藤原聡大投手（花園大）らが選ばれた。高校の部は全国選手権大会で初優勝した沖縄尚学の真喜志拓斗主将や選抜大会を制した横浜の阿部葉太主将らが選出された。