愛知・名古屋アジア大会のメイン会場となるパロマ瑞穂スタジアム＝2025年9月、名古屋市9、10月に愛知県と名古屋市が共催するアジア大会とアジアパラ大会の競技日程の大枠が9日、発表された。アジア大会は9月19日の開会式翌日の20日から競技が本格的に始まり、同日午前のトライアスロン男子で最初のメダリストが誕生する。競泳は20日から25日まで東京で実施される。開会式に先立ち、9月10日から始まるバスケットボール男子で競