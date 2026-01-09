山梨県の上野原市と大月市にまたがる「扇山」の山林火災は延焼が続いていて、集落まで100メートルほどに迫っています。現場から中継です。山林火災の現場に近い中央自動車道・談合坂サービスエリアの近くです。扇山からは白い煙が上がり、依然として鎮火の見通しは立っていません。9日は自衛隊も加わり、ヘリによる上空からの放水作業が続いていますが、消防によりますと、これまでに少なくともおよそ16ヘクタールの山林を焼きまし