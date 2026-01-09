ÀÐÅÄ¤Ò¤«¤ê¡Ê53¡Ë¤¬9Æü¡¢Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÈþ¤·¤¯À¸¤­¤ë¡×¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ËÅÐÃÅ¡£ÇÐÍ¥¶È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¡Ö°­¤¤Ìò¤Ï³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¸ý¤Ë¤·¤¿¡£ÀÐÅÄ¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë²Î¼ê¤È¤·¤Æ15ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ3Ç¯¡¢ÌÄ¤«¤ºÈô¤Ð¤º¤ÎÇä¤ì¤Ê¤¤¥¢¥¤¥É¥ë¡£18ºÐ¡¢¹â¹»3Ç¯À¸¤ÇÂçÎÓÀëÉ§´ÆÆÄ¤È½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢1991Ç¯¡ÊÊ¿3¡Ë¤ÎÂçÎÓÀëÉ§´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¡Ö¤Õ¤¿¤ê¡×¤Ç¼ç±é¤·¤¿¤³¤È¤¬Å¾µ¡¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Íâ92Ç¯¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ