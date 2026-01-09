国税局の職員はどのようにして脱税を見抜いているのか。税理士で、元東京国税局職員の佐藤弘幸さんは「私が所属していた『コメ』と呼ばれる東京国税局の資料調査課では、所得の申告状況だけでなく、国税の基幹データベースなども参考にしている。ただ、意外なところに脱税を見抜くキッカケがあることも少なくない」という――。（第2回）※本稿は、佐藤弘幸『国税最強の精鋭部隊「コメ」』（扶桑社新書）の一部を再編集したもので