長話を上手く切り上げる人はどんな話し方をしているか。カウンセラーの藤本梨恵子さんは「『時間がない』『次があるので』と話を引き上げると、相手に冷たい印象を与えかねない。うまく長話を切り上げるには、相手の話の区切りがついたところで、話をまとめたり、相手を気遣い、フォローをするといい」という――。※本稿は、藤本梨恵子『なぜか機嫌がいい人がやっている100の習慣』（明日香出版社）の一部を再編集したものです。