立憲民主党が「存在感ゼロ」「空気」と国民・メディアから批判されている。ジャーナリストの尾中香尚里さんは「目立つ野党が良い野党というものさしは誤りだ。国民ウケに走らない立憲民主には明確な狙いがある」という――。写真＝共同通信社立憲民主党の仕事始めの会合であいさつする野田代表＝2026年1月5日午前、東京・永田町の党本部 - 写真＝共同通信社■立憲が「目立たない」「存在感ゼロ」と批判されている米国のトランプ政