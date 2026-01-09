マクロミルは、新成人の関心ごとや価値観、各種デジタルサービスの利用実態などを明らかにする定点調査の結果を1月7日に発表した。同調査は2025年12月4日〜11日の期間、全国、2026年成人式の参加の男女500人を対象にインターネットを用いて行われた。日本の政治や未来への”期待感”が急上昇これからの「日本の政治」にどの程度期待できるか聞いたところ、「日本の政治に期待できる」と回答した人は56.6％で、前年の2.7倍へと急増