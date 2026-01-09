ローソンは1月13日、全国の店舗でチルド飲料「飲む麻婆豆腐」（税込298円）を発売する。※「ローソンストア100」では取り扱わない。本商品は、食べ物や調味料を“飲める形”にした人気企画「飲む◯◯シリーズ」の第31弾。今回はデザート系ではなく、食事系メニューとして「麻婆豆腐」をドリンク化した。「飲む麻婆豆腐」は、冷やして味わう飲料タイプの麻婆豆腐。本格的な麻婆豆腐の辛味と花椒（ホアジャオ）のしびれる刺激、さら