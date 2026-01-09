不二家は、「ミルキー」風味のドーナツ専門店「ペコちゃんmilkyドーナツ」にて、新商品4品を発売する。代表商品「milkyドーナツ」にチョコレートを掛けたフレーバーに加え、「リングドーナツ」や「ドーナツのまんなか」が新たに定番ラインアップに加わる。また、東京都葛飾区のアリオ亀有内に新店舗「ペコちゃんmilkyドーナツ アリオ亀有店」を2026年1月16日(金)10時にオープンする。新店オープンを記念し、福袋の数量限定販売と、