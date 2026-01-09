明星食品は1月12日から、カップ焼そば「明星 一平ちゃん夜店の焼そば シビ辛麻辣(マーラー)味」を全国で発売する。希望小売価格は236円(税別)。1995年に販売を開始した「明星 一平ちゃん夜店の焼そば」は、ソースの香ばしさとからしマヨネーズを組み合わせたこってり感が好評という。今回、若い世代を中心に人気を集めている中国四川料理の味付けの1つ「麻辣」味を採用した。麻辣は、花椒の痺れる辛さと唐辛子のヒリヒリするような