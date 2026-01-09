回転寿司チェーン「スシロー」は、1月9日(金)から、2026年の節分に向けた恵方巻の予約受付を開始した。“すし屋の恵方巻”として全4種をラインアップ。10種類の具材が入った「海鮮上太巻」のほか、定番の「上太巻」、創作の「キンパ太巻」、「節分細巻セット」を用意した。今年も店内で1本ずつ巻いて提供するという。予約は全国の「スシロー」で店頭受付するほか、電話やネット注文でも受け付ける。商品は持ち帰りのみで販売。予定