あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「ホテル＋バカンス」の略語は？「ホテル＋バカンス」の略語はなんでしょうか？ヒントは、シンプルな略語です...！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「ホカンス」でした！ホカンスは、ホテルに泊まりながらバカンスのような過ごし方をすること。コロ