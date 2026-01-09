3連休は福岡で平地でも大雪の恐れがあります。東杜和（ひがし・とわ）気象予報士の解説です。3連休のポイントはこちらです。10日から沿岸部を中心に台風並みの暴風となる恐れがあります。11日も暴風は続き、さらに広く雪が降る見込みです。12日の成人の日になると風は弱まり、雪もやむ見込みです。雲の動きを見ていきます。11日午前0時から時間を進めていくと、明け方から雨や雪の範囲が広まり、朝は平地でも広い範囲で雪として降