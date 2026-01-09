おめでたいことに批判の声を投げかけるのは無粋なこと──著名人の場合はその対象から除外されるのはなぜだろうか。元SKE48・AKB48の松井珠理奈（28才）とBOYS AND MENの辻本達規（34才）による結婚会見に対し、SNSではお祝いの言葉があふれたが、同時に批判の声も目立った。臨床心理士の岡村美奈さんが、慶事にも反感の声があがった背景を分析する。【写真】松井珠理奈、美脚をあらわにしたバスルームでのショット＊＊＊