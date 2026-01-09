あなたは、公共の場で“空気を読まない人”に遭遇したことがありますか？ ただでさえ疲れている移動中にそんな場面に出くわすと、心がどっと重くなりますよね。さて、そんな時に空気を変えてくれた、意外な人物とは……。◆バスの中に響く、男性の怒鳴り声関谷沙織さん（仮名・32歳／会社員）は、最近仕事に追われていてかなり疲れていました。「しばらく残業続きでグッタリしていたのですが、久しぶりに定時に帰れることに